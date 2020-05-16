مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة ملاكى كما أصيب 5 أشخاص آخرين فى ٣ حوادث متفرقة بطرق مراكز المحمودية وادكو ووادى النطرون بالبحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.





وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت ٣ بلاغات عن وقوع ٣ حوادث تصادم وكان البلاغ الاول عن دهس سيارة ملاكى لطفلة أثناء لهوها أمام منزلها بقرية حسن قاسم وتوفيت فى الحال وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بادكو.





كما تسبب الحادث الثانى فى إصابة شخصان بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور اثر وقوع حادث انقلاب سياره نقل بطريق ماستر بمركز وادى النطرون





وكان الحادث الثالث لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل عند مدخل مدينة السادات بالطريق الصحراوي مما أدى إلى إصابة 3 من مستقليها وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم .





وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



