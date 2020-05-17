طلاب مدارس التعليم الفني يبدأون تسليم المشروعات التطبيقية ورقيا وإلكترونيا .. اليوم

يبدأ طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني اليوم الاحد الموافق 17 مايو 2020 ، في تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بتقييمهم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020 .





ومن المقرر أن تستمر عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب مدارس التعليم الفني من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، أن يسلموا مشروعاتهم التطبيقية ورقيا وإلكترونيا.





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وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي: 1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالإحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

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3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه.

4- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفنى مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.



