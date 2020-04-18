لطلاب التعليم الفني.. كيف تنجز بحثك بشكل صحيح لتضمن قبوله؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإرشادات والإجراءات الواجب على طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة لتقييمهم هذا العام













حيث قالت وزارة التربية والتعليم :





- على الطالب أو (مجموعة الطلاب المشاركة كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب) أن يختار بحث تطبيقى واحد فقط من الأبحاث المطروحة ( فى حالة وجود أكثر من بحث)





- يجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقى وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث.





- يجب على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أية عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث.





- يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التى تغطى جميع العناصر والتى ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبه الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.





- يقوم الطالب بإختيار عنوان شيق للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة توضع فى بداية البحث توضح أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه صياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية.





- لابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمى مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث فى صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD.





- يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التى يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التى درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث.





- يسجل الطالب فى نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التى استخدمها في إعداد البحث.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته، على أن يتم إعلان هذه البحوث تباعًا بدءًا من يوم الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل 2020 أي خلال الأسبوع الجاري.





وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.





وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://portal.moe.gov.eg ، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com

وقد بلغ العدد الإجمالي للبحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات إلى 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالى: 1007 للتعليم الصناعي- 45 للتعليم التجاري- 30 للتعليم الزراعي- 121 للتعليم الفندقي- 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهنى وبطلاب الدمح.