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تعليم

لطلاب التعليم الفني .. 5 ضوابط لتسليم البحث التطبيقي بشكل مقبول

السبت 18/أبريل/2020 - 11:09 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك ضوابط محددة لابد أن يتم اتباعها لتسليم البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته



وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :

1- يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملائه ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها. 

2- يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط:  http://studea.emis.gov.eg/

3- يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf  من خلال جهاز Scanner.

4- يقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf  على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه. 

5- فى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته، على أن يتم إعلان هذه البحوث تباعًا بدءًا من يوم الأحد  19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل 2020 أي خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم  15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.
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