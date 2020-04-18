لطلاب التعليم الفني .. 5 ضوابط لتسليم البحث التطبيقي بشكل مقبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك ضوابط محددة لابد أن يتم اتباعها لتسليم البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته













وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :





1- يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملائه ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها.





يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: 2-يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/





3- يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf من خلال جهاز Scanner.





4- يقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه.





5- فى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة.



