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تعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم

السبت 18/أبريل/2020 - 08:15 م
رابط تقييم المعلمين
رابط تقييم المعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه استكمالا للإجراءات اللازمة لترقى المعلمين للعام 2019-2020، فقد تمت إتاحة تطبيق إلكتروني تابعا لـ الاكاديمية المهنية للمعلمين ، وهذا التطبيق خاص بقيام السادة مديري المدارس والموجهين بتقييم المعلمين إلكترونيا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتاح تقييم ملف الإنجاز لجميع المعلمين المرشحين للترقي عن طريق اللجان المكلفة بذلك في كل إدارة تعليمية، كما يتاح للسادة المعلمين المرشحين للترقي متابعة حركة تقييمات ملف الترقي.

ويمكن الوصول لهذا التطبيق الالكتروني الخاص بــ التقييــم الالكتروني للمرشحـين للتـرقي و تقييـــم ملف الانجاز من خلال الضغط على الرابط التالي :  http://academy.emis.gov.eg/evaluation/

وبعد الدخول على الرابط لابد من اتباع الاتي  :
- اضغط على الرابط التالي : http://academy.emis.gov.eg/evaluation/
- ادخل نوع المستخدم 
- ادخل اسم المستخدم 
- ادخل رقم المسلسل 
- ادخل كلمة السر
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ننشر رابط تقييم المرشحين للترقي على موقع وزارة التربية والتعليم
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