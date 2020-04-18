لطلاب التعليم الفني .. 8 خطوات يجب الالتزام بها أثناء إعداد البحث





وقالت وزارة التربية والتعليم ، يجب توافر الشروط التالية في البحث:

1- صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذى يتضمنه هذا البيان 2- عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوانا شيقا للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث. 3- يجب أن يحتوي البحث علي مقدمة تتضمن أهمية البحث. 4- يجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرحا مبسطا لها بأسلوب الطالب. 5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى 6- يجب علي الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث 7- يجب علي الطالب كتابة المراجع والمصادر التى تم الاستعانة بها 8- يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقى، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث - القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج - رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات - رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد و مقياس الرسم.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته، على أن يتم إعلان هذه البحوث تباعًا بدءًا من يوم الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل 2020 أي خلال الأسبوع الجاري.





وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.





وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://portal.moe.gov.eg ، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com