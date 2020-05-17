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محافظات

استخراج سيخ حديد من صدر عامل بمستشفى طوارئ جامعة المنصورة

الأحد 17/مايو/2020 - 04:38 ص
استخراج سيخ حديد
استخراج سيخ حديد من صدر عامل
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همت الحسينى
استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة مواطن يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل مبيض محارة اثر سقوطه من الدور الرابع على سيخ حديد مخترقا الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسرى وعظمة لوح الكتف اليسرى والمخرج من الجهة اليمنى.


وقام فريق من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ بإدخاله إلى العمليات واستخراج السيخ الحديدي واصلاح الرئة اليسري، وذلك تحت إشراف الدكتور سمير عطية مدير المستشفى،  الدكتور  اسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

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وضم الفريق كلا من الدكتور محمد الشبراوي مدرس جراحة القلب والصدر ، الدكتور فتوح علاء الدين مدرس مساعد جراحة القلب والصدر  والأطباء المقيمين الدكتور أمير بهاء، الدكتور محمود نصر، الدكتور أمير ثابت، الدكتور محمد عادل  وفريق من التخدير يضم الدكتورة سارة صلاح، الدكتور أحمد النجار.


وتعود الواقعة عندما تلقى االلواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا أمس السبت يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط مبيضي محارة من الدور الخامس بعمارة تحت الإنشاء بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.


وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة كل من: وليد محمد فرج وعبدالله عبدالمحسن مبيضان محاره حيث سقطا من الدور الخامس بعقار تحت الإنشاء بالقرية واصيب احدهما بفقدان للوعى والثانى سقط على سيخ حديد والذى استقر في جانبه وتم نقل المصابان لمستشفى الطوارىء بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استخراج سيخ حديد من صدر عامل بمستشفى طوارئ جامعة المنصورة
استخراج سيخ حديد من صدر عامل بمستشفى طوارئ جامعة المنصورة
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