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حوادث

إصابة عاملين سقطا من علو بعقار تحت الإنشاء بالدقهلية

السبت 16/مايو/2020 - 09:00 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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همت الحسينى

أصيب مبيضان محارة بإصابات خطيرة إثر سقوطهما من الدور الخامس أثناء عملهم بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط مبيضان محاره من الدور الخامس بعماره تحت الانشاء بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.

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وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين إصابة كل من وليد محمد فرج وعبدالله عبدالمحسن مبيضان محارة حيث سقطا من الدور الخامس بعقار تحت الإنشاء بالقرية وأصيب أحدهما بفقدان للوعى والثانى سقط على سيخ حديد  والذى استقر فى جانبه .

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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