AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام

الأحد 17/مايو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تقع قلعة مينجاري على سواحل اسكتلندا، اكتشفها علماء آثار بالصدفة، وبعد عمليات طويلة من البحث في تاريخ تلك المنطقة ودراسة جغرافيا المكان، اعتقد الباحثون أن تلك القلعة موجودة منذ 200 عام. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن علماء الآثار اكتشفوا تلك القلعة وطلبوا من الحكومة وضع القلعة والمنطقة المحيطة بها ضمن المناطق الأثرية ومنع دخول أي شخص فيها. 

وعثر علماء الآثار داخل قلعة مينجاري على 6 غرف طولها 6 أقدام وارتفاعها 6 أقدام، ويبدو أنها كانت غرفا ملكية لأن جدرانها بها نقوش غريبة غير مفهومة يبدو أنها كانت لغة أهل ذلك المكان.

وحسب ما نشرت الصحيفة، فإن العلماء عثروا على عظام أشخاص قد يكون عمرها أكبر من 200 عام في القلعة، وفي الغالب كانوا أشخاصا قصار القامة لأن عظامهم أصغر من العظام الطبيعية. 

ووجدوا مخطوطات في إحدى الغرف، وخرائط تشير إلى شيء ما، ولكن غير واضح سبب رسم الخرائط، إلا أنها تشير إلى وجود سر في ذلك المكان سيتم الكشف عنه في الأيام القادمة.
صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام
صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام
صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام
صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا وملل الحظر.. بريطاني يكتشف نفقا سريا عمره 120 عاما تحت منزله

ترشيحاتنا

هل يعود النشاط الرياضي في مصر أم سيتم إلغاؤه.. البرلمان يجيب

أدعية ليلة القدر .. احرص على ترديدها قد تكون الليلة

علامات ليلة القدر الصحيحة .. وسبب تسميتها بهذا الاسم

كيف تقوم الحائض ليلة القدر؟ الإفتاء توضح

شاهد .. كيف هنأ المصريون والعرب الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

كريزي تاكسي.. السائق يقنع راكبًا بالتمثيل وقلبت جد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

شاهد.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة