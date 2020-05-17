صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن علماء الآثار اكتشفوا تلك القلعة وطلبوا من الحكومة وضع القلعة والمنطقة المحيطة بها ضمن المناطق الأثرية ومنع دخول أي شخص فيها.





وعثر علماء الآثار داخل قلعة مينجاري على 6 غرف طولها 6 أقدام وارتفاعها 6 أقدام، ويبدو أنها كانت غرفا ملكية لأن جدرانها بها نقوش غريبة غير مفهومة يبدو أنها كانت لغة أهل ذلك المكان.







وحسب ما نشرت الصحيفة، فإن العلماء عثروا على عظام أشخاص قد يكون عمرها أكبر من 200 عام في القلعة، وفي الغالب كانوا أشخاصا قصار القامة لأن عظامهم أصغر من العظام الطبيعية.





ووجدوا مخطوطات في إحدى الغرف، وخرائط تشير إلى شيء ما، ولكن غير واضح سبب رسم الخرائط، إلا أنها تشير إلى وجود سر في ذلك المكان سيتم الكشف عنه في الأيام القادمة.



تقع قلعة مينجاري على سواحل اسكتلندا، اكتشفها علماء آثار بالصدفة، وبعد عمليات طويلة من البحث في تاريخ تلك المنطقة ودراسة جغرافيا المكان، اعتقد الباحثون أن تلك القلعة موجودة منذ 200 عام.