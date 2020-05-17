لمواجهة كورونا .. فض سوق الأحد الأسبوعي من الباعة بشبين القناطر



وناشد رئيس المدينة المواطنين واهالى المدينة ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات وطالب الباعة بعدم التمركز في مكان واحد منعا للزحام.







فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظه بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة، لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.







من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من مدن المحافظة.







وأشار إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلالا للأزمة الراهنة.

