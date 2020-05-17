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محافظات

لمواجهة كورونا .. فض سوق الأحد الأسبوعي من الباعة بشبين القناطر

الأحد 17/مايو/2020 - 12:31 م
فض سوق الأحد الأسبوعى
فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر
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إبراهيم الهوارى
نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة شبين القناطر بالتنسيق مع قوات الأمن فى فض سوق الأحد الأسبوعي، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.


وقال غريب أحمد رئيس مجلس مدينة شبين القناطر إن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وأن جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى للتصدي لفيروس كورونا من خلال فض جميع أماكن التجمعات ومسببات انتشار العدوى.


وناشد رئيس المدينة المواطنين واهالى المدينة ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات وطالب الباعة بعدم التمركز في مكان واحد منعا للزحام.


فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظه بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة، لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.


من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من مدن المحافظة.


وأشار إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلالا للأزمة الراهنة.
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