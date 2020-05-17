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برلمان

برلماني: ارتفاع ودائع الأهلي إلى 1.5 تريليون جنيه يعكس قوة الجهاز المصرفي

الأحد 17/مايو/2020 - 01:20 م
البنك الأهلى
البنك الأهلى
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فريدة محمد
اعتبر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن إعلان البنك الأهلي المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 5ر1 تريليون جنيه، وهو الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصرى وقوة الجهاز المصرفي، موجها تحية قلبية لجميع القيادات والعاملين داخل البنك الأهلى المصري باعتباره واحدًا من أهم وأنجح البنوك الوطنية المصرية، خاصة أن له إسهاماته المجتمعية فى جميع القضايا الاجتماعية داخل مصر. 

وأشاد "المسعود" في بيان، الأحد، بتصريحات هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، التي أكد فيها أن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية. 

وأشار إلى أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة التي تتجاوز حصتها السوقية 30% إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة في التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته في خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

كما أشاد النائب محمد المسعود بتأكيد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة وأن البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.
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