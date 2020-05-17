سكان منطقة أرض اللواء يشكون من انقطاع المياه

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وقال مطر في شكواه: "نحن سكان منطقة أرض اللواء يمين محور أكتوبر بالجيزة نعانى من انقطاع المياه".





وناشد المسئولين سرعة التدخل لحل هذه المشكلة.







للتواصل مع مقدم الشكوى 01279910064





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









أرسل القارئ خالد أحمد مطر، شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" تفيد بتضرر أهالي منطقة أرض اللواء يمين محور أكتوبر بالجيزة من انقطاع المياه.