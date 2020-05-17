وليد العطار: اللجنة الخماسية تمتلك الجاهزية لاستئناف الدوري بشرط





كان الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن دراسة إعادة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.





وقال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن حديث رئيس الوزراء عن النظر في وضع النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو المقبل بادرة خير لعودة الدورى مجددا الى الحياة".





وأضاف: "جاهزون لاحتمالية عودة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز جدول الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة تمهيدا للعمل به حال استئناف المسابقة المحلية.







وأوضح أن هناك تصورا شاملا للملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات البطولة المحلية إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.





ولفت إلى أن لاعبى الأندية يحتاجون إلى ٤ أسابيع من أجل استكمال الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للمشاركة فى مباريات الدورى المحلي.





ونوه بأن اتحاد الكرة وضع جميع تصورات عودة الدورى الممتاز أمام وزير الشباب والرياضة ومسؤولى الدولة على أن يتم تفعيلها فى حالة صدور قرار نهائى من رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضى.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تمتلك الجاهزية لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، بشرط صدور قرار رسمي من مسؤولي الدولة بعودة المسابقة المحلية.