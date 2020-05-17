تفاصيل ليلة رعب في قرية «أولاد الشيخ» بسوهاج بعدما اجتاحت السيول المنازل بشكل مفاجئ .. فيديو وصور

وقضى اهالي القرية الليلة المرعبة كما وصفوها وسط الظلام حيث فوجئ الأهالي اثناء الافطار بغزارة الامطار، ثم اجتاحت السيول منازلهم فجأة.





وأصيبت القرية بشلل تام بعد انقطاع الكهرباء وسقوط امطار غزيرة استمرت 10 دقائق فقط والاصعب السيول التى لم تشهدها القرية من سنوات، واقتصرت الاضرار علي الممتلكات من أجهزة كهربائية واثاث.





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وقال ربيع محمد : "فقدت كل شىء.. كل المنقولات والغلال بسبب السيول".





وقالت أم على: عقد البيت ضاع وكل اوراق المنزل ضاعت مع السيول وتبددت كل محتويات المنزل ولم يعد لدينا شيء.





وأضاف بدال تموين بالمنطقة: محل التموين غمرته المياه وتلف الدقيق والسكر والمكرونة والأرز، مؤكدا ان ما حدث لم يكن يخطر علي باله في يوم من الأيام، وانتقد عدم تمكن المسئولين من شفط المياه من الشوارع.





وأكد احمد عويس، ان السيول اجتاحات عشرات المنازل فى ليلة حزينة اطلت على اهالى القرية خاصة انها اتت فى وقت الكل كان فى انتظار الافطار وفجأة هطلت الامطار وبدأ السيل يتدفق من الجبل فكانت العواقب سيئة على الجميع.





وانتقل اللواء طارف الفقى، محافظ سوهاج الى القرية لتفقد الوضع على الطبيعة واستمع الى شكاوى الاهالى وأمر بصرف 400 كرتونة عاجلة من المواد الغذائية وأعطى توجيهاته لمديرية التضامن بحصر جميع المتضررين من السيول وصرف التعويضات اللازمة لهم مع صرف اعانة عاجلة.

ودفعت الوحدة المحلية بمركز دارالسلام بجميع معداتها لاحتواء الموقف وشفط المياه واستعانت بمعدات مركز ومدينة اخميم وظلت حتى الصباح للسيطرة على الموقف.





وأوضح المحافظ أنه بمجرد هطول الامطار، قام مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بالتعاون مع مديرية الأمن والاجهزة المعنية بالمحافظة بالتوجه إلي مكان السيول والتعامل مع الواقعة وشفط المياه من المنازل.





وكلف المحافظ لجانا من المتابعة بالمرور علي كافة مخرات السيول المتواجدة بنطاق المحافظة، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمتابعة الموقف باستمرار والدفع بمعدات الوحدة المحلية للتعامل مع اي موقف طارئ وتلبية احتياجات المواطنين.





وكانت قرى ومركز دارالسلام جنوب محافظ سوهاج، تعرضت لأمطار غزيرة وسيول أضرت بشكل اكبر بقرية اولاد الشيخ.