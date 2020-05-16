المياه تغرق المنازل.. أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء في عدد من مدن سوهاج..صور





وهطلت الأمطار الغزيرة مدن "دارالسلام، وجرجا، والمنشاة، وسوهاج" وتسببت الأمطار في قطع الكهرباء عن عدد من القرى في المحافظة.





وتضررت عدة منازل في مدينة دارالسلام وتحديدا في قريتي أولاد الشيخ، والمشايخ" وأغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل، ودفعت الوحدة المحلية بمعداتها الي مكان تجمع المياه.





وانتقل الي مكان هطول الامطار بمدينة دارالسلام اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمحاسب لطفي محمد، رئيس مدينة دارالسلام، وتم الدفع بالمعدات الازمة، وتجري عملية شفط مياه الامطار المتجمعة في عدد من الشوارع والمنازل.





ولم ينتج عن هطول الأمطار اية أضرار أو خسائر بشرية، ويجري عملية تقييم الوضع من قبل غرفة الأزمات في المحافظة.