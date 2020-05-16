الحرارة 40 وبتمطر تلج .. ماذا يحدث في إدفو بأسوان .. صور

شهدت بعض المناطق بمركز إدفو شمال أسوان مساء اليوم السبت هطول أمطار ، مع تساقط خفيف لكرات من الثلج الصغيرة رغم الموجة الحارة التي تضرب البلاد ووصلت الحرارة الى 40 درجة. .





و شهدت المناطق السكنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان مساء اليوم عاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال لاما أدى إلى حدوث إنخفاض نسبى للرؤية ، وإنقطاع الكهرباء ببعض المناطق التابعة لهذه المراكز .





زوجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الإستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أى حرائق محتملة، وأيضًا لجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل في حالة إنقطاعها.





أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لقيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التى سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسرعة.





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و قامت إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من الإتجاهيين للحد من وقع الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.





وكلف محافظ أسوان هيئة النقل النهرى بالتوجيه لإلتزام أطقم العبارات و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية المتراكية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها.





وأكد المحافظ أن هناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة .