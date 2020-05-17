ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 560

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 560.









وقال ملحم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل الذي أعلنت عن إصابته مساء السبت، فيما انضمت طولكرم للمحافظات الخالية من الإصابات بعد شفاء آخر حالة فيها".









وأضاف أن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.









وأوضح أن عدد حالات الشفاء بلغ 452، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.







