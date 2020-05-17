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رياضة

الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام  محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجولة تفقدية بفرع النادي بمدينة نصر ظهر اليوم الأحد؛ للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة كل ما يتعلق بإنجاز المشروعات داخله لاستكمال ثورة التطوير الإنشائي التي وضع مجلس الإدارة على عاتقه إنجازها منذ اليوم الأول له في ولايته الحالية.

رافق الخطيب في جولته اليوم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والعميد احمد إيهاب النحاس، القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد محمود حزين مدير أمن فرع مدينة نصر.

من جانبه كشف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، التفاصيل الكاملة لجولة الكابتن الخطيب التفقدية، مؤكدًا أن زيارة اليوم هي الثانية للكابتن الخطيب للاطمئنان على أعمال التطوير في مدينة نصر بعد أن سبقها زيارة مماثلة إلى فرع النادي الثالث بالشيخ زايد مؤخرًا ، لمتابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنشائية داخلهما.

وأضاف :« الخطيب حرص في جولته اليوم علي متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجراج متعدد الطوابق ، مؤكدًا أن رئيس النادي قدم كل سبل الدعم للحصول على كافة الموافقات الخاصة بتدشين الجراج».

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات أيضا من أجل الحصول على موافقات رسمية بشأن إقامة جراج آخر أيضا داخل النادي سيتم العمل على إنجازه بالتوازي مع الجراج متعدد الطوابق الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به رسميًا مؤخرًا.

وقال المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن الخطيب حرص خلال جولته على تفقد المشروعات الخاصة بتدشين مجمع ملاعب الاسكواش، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بالبوابة الفرعية بجانب الاطمئنان علي أعمال الصيانة الجارية داخل فرع النادي الخاصة بالبنية التحتية وايضا المتعلقة بمجمع حمامات السباحة والمنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم ( فوت كورت) .

واضاف : الأعمال الإنشائية داخل الأهلي لا تتوقف سواء في مقر الجزيرة الذي يشهد حاليا إنجاز الدور الثاني من مدرج ملعب التتش، أو بفرع الشيخ زايد الذي يشهد حاليا إنجاز مجمع الاسكواش وصالتي الكاراتيه والجمباز ومجمع البنوك أو أعمال التشييد والبناء الخاصة بفرع التجمع الخامس.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بدأ أيضا في تنفيذ مشروعات إنشائية جديدة في فروعه ستكون إضافة إلى نظيرتها التي سبق وأن أعلن عنها عبر برنامجه عائلة الأهلي، مشددا علي أن المجلس سينهي دورته الحالية بمحصلة إنجازات إنشائية تفوق ما تم الاعلان عنه قبل بداية الولاية الحالية.

الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
الخطيب يطمئن على أعمال تطوير منشآت فرع مدينة نصر.. صور
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