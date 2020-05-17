فيريرا يضغط على الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة بالدولار.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أنه يعتمد على جزء هام في قضيته ضد النادي الأبيض التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته المتأخرة.
وأشار المصدر إلى أن فيريرا يعتمد في قضيته ضد الزمالك على عدم امتلاك النادي الأبيض لأي ورقة رسمية من جانب المدرب البرتغالي يوافق من خلالها على تقاضيه مستحقاته بالجنيه المصري.
وأوضح أن فيريرا يحصل على مستحقاته من الزمالك بالدولار الأمريكي بموجب عقده مع الأخير.
ويلعب فيريرا على هذا الجزء في قضيته ضد القلعة البيضاء خاصة أنه لا يمنح النادي أفضلية، بينما يؤكد صحة موقف المدرب البرتغالي.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن من قبل أن موقف النادي سليم في قضية فيريرا، خاصة أنهم قاموا بوضع مستحقات المدرب البرتغالي في حسابه البنكي بمصر بالعملة المحلية، لكنه لم يحصل عليها وقتها.