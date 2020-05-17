AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيريرا يضغط على الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة بالدولار.. تفاصيل

الأحد 17/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
كشف مصدر مقرب من  البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، عن أنه يعتمد على جزء هام في قضيته ضد النادي الأبيض التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأشار المصدر إلى أن فيريرا يعتمد في قضيته ضد الزمالك على عدم امتلاك النادي الأبيض لأي ورقة رسمية من جانب المدرب البرتغالي يوافق من خلالها على تقاضيه مستحقاته بالجنيه المصري.


وأوضح أن فيريرا  يحصل على مستحقاته من الزمالك بالدولار الأمريكي بموجب عقده مع الأخير.

ويلعب فيريرا على هذا الجزء في قضيته ضد القلعة البيضاء خاصة أنه لا يمنح النادي  أفضلية، بينما يؤكد صحة موقف المدرب البرتغالي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن من قبل أن موقف النادي سليم في قضية فيريرا، خاصة أنهم قاموا بوضع مستحقات المدرب البرتغالي في حسابه البنكي بمصر بالعملة المحلية، لكنه لم يحصل عليها وقتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

الزمالك يدفع بمستندات جديدة في شكوى المدير الفني السابق

صور وفيديوهات تعدٍ بالضرب| كهربا يقدم لـ فيفا أدلة جديدة في قضيته ضد الزمالك

الزمالك يتواصل مع فيريرا خوفا من فيفا

اخبار الرياضة| سبب طرد عمرو وردة.. كاف يحسم مشاركة الزمالك في مونديال الأندية.. صالح جمعة يسخر من قلة مشاركته مع الأهلي.. فايلر يطلب ضم باهر المحمدي

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر مستجاب .. ردده بعد الإفطار

تبدأ غدًا بـ 10 وزارات.. جدول صرف رواتب مايو مبكرًا بسبب عيد الفطر

قدام عيني.. ميدو: الناس في البنك بيبدلوا الكمامات مع بعض

145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

كيف تُحيي الحائض قيام ليلة القدر ؟.. 6 عبادات جائزة شرعا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر