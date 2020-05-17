أخبار الزمالك.. قيمة عقد بنشرقي.. شروط رحيل فرجاني ساسي





كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن موقفه من رحيل حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعى عدد من الاندية لضمه.

















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عقد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي ، مهاجم الفريق الأول مع القلعة البيضاء.













كشفت "تونس الرقمية" شروط نادي الزمالك، للموافقة على رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي ، خلال الفترة المقبلة.













وضع حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي محمد عنتر لاعب الزمالك على رأس اللاعبين الذين يأمل فى ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .

















كشف مصدر مقرب من البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انه يعتمد على جزء هام في قضيته ضد النادي الأبيض التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للحصول على مستحقاته المتأخرة.



