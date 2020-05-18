رسالة والد الشهيد رامى حسنين للجماعات التكفيرية والإرهابية . شاهد

وجه محمد حسنين والد الشهيد رامى قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة رسالة للجماعات التكفيرية والارهابيين المتواجدين فى سيناء ومازال رجال القوات المسلحة يطهرونها منهم قائلا" انتم كلاب الغرب كما وصفكم حمدى زقزوق و كلاب مسعورة وعقورة وإنشاء الله سيقضى الجيش المصرى عليكم عاجلًا أم آجلا".





وجاءت رسالة والدة الشهيد رامى حسنين للجماعات التكفيرية والإرهابية بالتزامن مع سماعه عن مسلسل الإختيار وتأثر الشعب المصرى بمشهد إغتيال نجله فى كمين استهدف موكبه بعبوة ناسفة.





كما أشاد والد الشهيد بدور رجال القوات المسلحة فى احباط العديد من العمليات الإرهابية فى سيناء موجها لهم ولرجال الصاعقة اللى تخرج الشهيد من عباءتها موجها رسالة لهم جاء فى مضمونها"كونوا جنود الله فى أرضه انتم خير جنود الأرض كما وصفكم رسول الله".









وأشار والد الشهيد فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" إلى تعرض نجله المغفور له العقيد رامى حسنين عدة مرات للمراقبة من الإرهابيين و رصده ومتابعته حتى وصوله لمنزله لافتًا إلى أن نجله كان يعلم ذلك ولم يهاب أو يخشى الموت فى أى لحظة ولكنه كان يخشى على بناته ودائما يوصينى على نجلته نورسين وهذه كانت آخر وصايته لى.





وكان الشهيد رامى حسنين إبن مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أحد أهم قادة القوات المسلحة التى قامت بعمليات تطهير موسعة فى شمال سيناء ضد الجماعات التكفيرية الإرهابية .





واستشهد قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة فى ٢٩ أكتوبر عام ٢٠١٦م بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة شمال سيناء تاركًا زوجته التى تعمل صيدلانية وطفلتيه الكبيرة كانت لم تكمل الأربع سنوات والصغيرة ٥ أشهر.



