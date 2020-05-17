الدستورية تؤجل دعوى حساب ضم مدة الخدمة للعاملين غير المؤهلين

تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية الخاص بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.
وتنص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة