الدستورية تؤجل دعوى حساب ضم مدة الخدمة للعاملين غير المؤهلين

تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية الخاص بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.





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