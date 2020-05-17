الصحة تمنع دخول العاملين والمترددين على منشآتها من دون كمامة

منعت وزارة الصحة والسكان دخول العاملين بها والمترددين على منشآتها سواء كانت طبية أو إدارية تابعة للوزارة من دون ارتداء الكمامة وحال ثبوت أى مخالفة ستتم مساءلة إدارة المنشأة.

وأصدر الدكتور محمد عبدالوهاب، مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان، قرارًا إلى جميع العاملين بالقطاع الصحي، بمنع دخول أي من العاملين أو المترددين على أي من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بدون ارتداء الكمامة، وذلك اعتبارا من 30 مايو 2020.





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وأوضح مدير مكتب الوزيرة، أن في حالة ثبوت مخالفة للتعليمات السابقة، ستتم مساءلة إدارة المنشأة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار قيام وزيرة الصحة والسكان باتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.









وفي آخر إحصائيات انتشار الوباء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.