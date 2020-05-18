قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 2 طن جبن فاسد فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .
اسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لحيازته (2,132 طن سلع غذائية "جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.