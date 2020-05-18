قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 2 طن جبن فاسد فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





اسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لحيازته (2,132 طن سلع غذائية "جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







