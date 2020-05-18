الريمونتادا الأعظم.. ترامب يبدأ حملته الانتخابية وينشر فيديو عن نجاحه في مواجهة كورونا | شاهد

نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيلما دعائيا لأداء حكومته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مواجهة الانتقادات التي وجهت إلى إدارته وخاصة من قبل منافسيه وخصومه السياسيين، ويدعو الناس للتصويت له خلال انتخابات نوفمبر المقبلة.





وحمل المقطع الدعائي شعار "ترامب -بنس - ابق أمريكا عظيمة 2020" وذلك في تغيير لشعار جملته الانتخابية السابقة "اجعل أمريكا عظيمة مجددا"، ومضيفا اسم نائبه مايك بنس.





ويبدأ الفيديو بالوعد الذي قدمه ترامب للشعب الأمريكي في الرابع من فبراير الماضي، بان إدارته ستتخذ كافة الخطوات الضرورية في مواجهة وباء فيروس كورونا، وحماية الشعب من تهديده.





ويشير الفيديو إلى أن إدارة ترامب تعرضت للتمزيق والسخرية والهجوم من قبل الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس السابق باراك أوباما، جو بايدن.





كما يظهر الفيديو قرار إدارة ترامب بتعليق الرحلات الجوية مع الصين.





وجاء بالفيديو تنويها إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، ليظهر بوضوح أن الهدف الرئيسي من الفيديو الدفاع عن تعامل إدارة ترامب مع وباء كورونا، وكذلك الدعوة لانتخابه من أجل فترة رئاسية ثانية من خلال الانتخابات.





كما حمل الفيديو عبارة "أعظم عودة في التاريخ" في إشارة إلى فتح الولايات المتحدة مجددا بعد الإغلاق وكذلك الفوز في الانتخابات المقبلة.





كما استعان الفيديو بتصريح سابق لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو (الديمقراطي) إن الحكومة الفيدرالية حققت إنجازا استثنائيا.





كما ظهر حاكم كالفورنيا جافين نيوسوم ليقول إن ترامب قطع وعدا وأوفى به. فضلا عن بعض المشاهد التي يشكر فيها بعض الأمريكيين ترامب على مجهوداته.





واختتم الفيديو بكلمة لترامب أمام حشد من مؤيديه يقول "بفضل الله سنفوز بهذه الحرب، وسنفوز بها سريعا وسنجعل أمريكا عظيمة مجددا".





ويشار إلى أن الولايات المتحدة تتربع على قمة قائمة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 88.709، والإصابات تجاوزن 1.4 مليون حالة.



