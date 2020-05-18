ارتفاع احتياطي الذهب بالأردن 39% بالربع الأول من العام

ارتفعت قيمة احتياطي الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 39%، في الثلث الأول من العام الحالي، بمقدار 592.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.





وأفاد بيان صحفي للبنك المركزي الأردني، أن قيمة هذه الأونصات في نهاية شهر أبريل الماضي بلغت نحو 2.111 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.519 مليار دينار أردني في نهاية العام 2019.





اقرأ أيضا:





وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7.4% مقارنة مع مستواه في نهاية 2019، وبلغت قيمة احتياطي العملات في نهاية أبريل الماضي نحو 11.26 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.



وأورد وزير المالية الأردني محمد العسعس، بداية الشهر الحالي توقعات بانكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.





وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1% في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3% .