رامي عباس مكذبا هاني رمزي: محمد صلاح لم يخبرك بعرض ريال مدريد

كشف رامي عباس، مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة مناقشة الفرعون المصري عروضا مع هاني رمزي
مدرب منتخب مصر السابق بشأن الانتقال إلى ريال مدريد.
وكتب رامي عباس، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "محمد صلاح لم يناقش أي خطط بشأن مسيرته مع أي مدرب سابق له".
وأكد هاني رمزي ، في تصريحات ملتفزة عبر قناة "أون تايم"، أن محمد صلاح
تلقي عرضا رسميا من ريال مدريد أثناء تولي كوبر مهمة الفراعنة.
وشدد "رمزي"، علي أن محمد صلاح نجم ليفربول
لم يكن فى حالته الطبيعية، معلقا "مكنش فى الفورمة" خلال أمم أفريقيا 2019.
وأضاف أن محمد صلاح أخبره بعرض ريال مدريد
في أحد معسكرات المنتخب في سويسرا، وكان في بدايات تألقه مع ليفربول بموسمه الأول.
واختتم هاني رمزي ، تصريحاته، بأن محمد صلاح لم يكن في مستواه ، لا أعرف السبب هل من مشاكله مع اتحاد الكرة، أو مشاكل كأس العالم في روسيا.