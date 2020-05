البحث العلمي توضح تفاصيل المشاركات البحثية بالتعاون مع الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، تعلن الأكاديمية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2021 – 2023 )، وتشمل مجالات التعاون (الخاصة بالمشروعات) التي يجب التقديم عليها خلال الإعلان:





Agriculture and Life Science related areas:





Microbiology





Agriculture and Crop Science





Plant Protection





Animal Hisbandary





Earth Science Related Area





Water Resource Management of watershed for sustainable development





Climate Change and its Impact and Response





Comparative Study between Gondwana Blocks and the Tethyan Belt and Gondwana in Egypt









واوضحت أنه يجب أن تكون المشروعات المقدمة تندرج تحت المجالات المبينة أعلاه، مع ضرورة قيام الباحث بتحديد المجال الرئيسي والفرعي في الصفحة الأولى للتقديم و الالتزام بالشروط التالية:









وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 10 يوليو 2020.





كما يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.









كما يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على البريد الإلكترونى التالى: