AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي توضح تفاصيل المشاركات البحثية بالتعاون مع الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:01 ص
منح الصين
منح الصين
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، تعلن الأكاديمية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  (2021 – 2023 )، وتشمل مجالات التعاون (الخاصة بالمشروعات) التي يجب التقديم عليها خلال الإعلان:

Agriculture and Life Science related areas:

Microbiology

Agriculture and Crop Science

Plant Protection

Animal Hisbandary

Earth Science Related Area

Water Resource Management of watershed for sustainable development

Climate Change and its Impact and Response

Comparative Study between Gondwana Blocks and the Tethyan Belt and Gondwana in Egypt 

 

واوضحت أنه يجب أن تكون المشروعات المقدمة تندرج تحت المجالات المبينة أعلاه، مع ضرورة قيام الباحث بتحديد المجال الرئيسي والفرعي في الصفحة الأولى للتقديم و الالتزام بالشروط التالية:


وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 10 يوليو 2020.

كما يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.


كما يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على البريد الإلكترونى التالى:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج "امحوتب" لعام 2021

البحث العلمي تمد فتح باب التسجيل ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

تعرف على التخصصات المطلوبة ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

28 أبريل.. آخر موعد للتقديم ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

البحث العلمي تعلن قبول المقترحات البحثية بالتعاون مع المؤسسة الصينية للعلوم الطبيعية

ترشيحاتنا

أجمل أدعية ليلة القدر داوم عليها فى العشر الأواخر

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. بيان رسمي من التعليم يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة رددها قبل النوم تغفر الذنوب

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين 18-5-2020

تعليق ساخر لـ حمادة عبداللطيف لعدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن.. فيديو

لجنة الفيروسات العليا: زيادة أعداد المصابين بكورونا لا تمثل خطرا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش