طريقة عمل القراقيش.. فيديو

بدأت الكثير من السيدات فى التحضير لحلويات العيد بتكلفة أقل وبمكونات متاحة ومتوفرة من مطبخك.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابى فى برنامجها علي قد الإيد طريقة عمل القراقيش وبمكونات سهلة وبسيطة:
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المقادير لتحضير القراقيش
3 كوب دقيق
ربع كوب سمنه
ماء للعجن
ربع كوب زيت
رشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع كوب سكر
طريقة تحضير القراقيش بالمقادير:
فى العجان نبدأ بوضع الدقيق ورشة الملح وربع كوب من السمنة يتم ضربهم جيدا ثم يتم وضع الخميرة والزيت.
فى الرابط التالى يمكنك مشاهدة باقى الخطوات لتحضير القراقيش.