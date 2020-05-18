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مصر تسجل 510 حالات إصابة بكورونا و18 وفاة.. وكبير مستشاري الصحة بالصين يؤكد: ووهان تكتمت على تفشي الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

مصر: غلق جميع المحلات التجارية والترفيهية خلال أسبوع العيد

لبنان يستأنف إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد قيود كورونا

الصحة الخليجي يعلن إجراءات العودة بعد كورونا

تراجع في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية

الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني


سلّطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح الإثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.


وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 510 حالات جديدة بفيروس كورونا وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 18 حالة جديدة.


وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 222 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.


وأبرزت "الوطن" تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، حيث قال إن مجلس الوزراء قرر أن يبدأ حظر التجول للمواطنين الساعة الخامسة بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.


وأضاف أنه تقرر إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تمامًا خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر، وإيقاف حركة النقل الجماعي والأتوبيسات والرحلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.


وقال مدبولي إن مصر ستواصل تطبيق حظر حركة المواطنين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.


على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب قال إن لبنان سيعيد فتح اقتصاده تدريجيا بدءا من الإثنين في أعقاب إغلاق استمر أربعة أيام بعد أن هدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بموجة ثانية من تفشي المرض.


وذكرت "القبس" أن مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي أصدر إرشادات العودة إلى الحياة بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية، كأسلوب حياة.


ووضع مجلس صحة لدول التعاون الخليجي، 5 نقاط أساسية كإرشادات للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا، وهي الحياة اليومية، والحياة العملية، والحياة الدراسية، والسياحة، ودور العبادة.


وقالت "الجريدة" إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد والكشف عن 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 23358 حالة، و581 حالة شفاء و6 وفيات جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 220.


وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا تسجيل 2736 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات ال24 الماضية مقابل 2840 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 54752.


دوليًا، قالت "الوطن" إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت السفير الصيني الذي وجد ميتا في منزله توفي نتيجة سكتة قلبية، في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب، مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.


ونقلت "الأنباء" عن كبير مستشاري الصحة لدى الحكومة الصينية، تشونج نانشان، قوله إن السلطات المحلية في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، تكتمت على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالفيروس في بداية ظهوره.


وأضاف أنه بمجرد وصوله إلى هناك تلقى اتصالات مع زملائه الأطباء وطلبة سابقين لديه، يحذرونه من أن الوضع أسوأ بكثير من الرواية الرسمية يشأن تفشي الفيروس، مؤكدًا أن شكوكا ساورته بشأن الرواية الرسمية، بعد أن ظل العدد الرسمي للإصابات بكورونا في ووهان عند 41 حالة لأكثر من 10 أيام، بالرغم من ظهور إصابات جديدة في الخارج.


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