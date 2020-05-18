وقف عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق لقيامه بإجراء الأبحاث بدلا من الطلاب بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط قرارًا بإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد وإحالته للتحقيق، وذلك لتوليه القيام بإجراء أوراق بحثية بدلًا عن الطلاب بكليته.





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وحذر رئيس جامعة أسيوط من أن أى محاولة لخرق قرارات مجلس الجامعة أو المساس بالعملية التعليمية أو الخروج عن النظم واللوائح الجامعية سوف يقابلها إجراءات حاسمة ورادعة من إدارة الجامعة والتي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على اسم الجامعة وحماية الطلاب والانحياز لصالح مستقبلهم.







