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تعليم

وقف عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق لقيامه بإجراء الأبحاث بدلا من الطلاب بجامعة أسيوط

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:14 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط قرارًا بإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد وإحالته للتحقيق، وذلك لتوليه القيام بإجراء أوراق بحثية بدلًا عن الطلاب بكليته. 

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وحذر رئيس جامعة أسيوط من أن أى محاولة لخرق قرارات مجلس الجامعة أو المساس بالعملية التعليمية أو الخروج عن النظم واللوائح الجامعية سوف يقابلها إجراءات حاسمة ورادعة من إدارة الجامعة والتي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على اسم الجامعة وحماية الطلاب والانحياز لصالح مستقبلهم.


وناشد الجمال طلاب الجامعة بمختلف الكليات بصفة عامة ومن الكليات النظرية بصفة خاصة بعدم الانجراف وراء محاولات الغش والاستغلال من بعض المكتبات الخارجية أو حتى بعض المخالفين من داخل الجامعة مع ضرورة تعاونهم بالإبلاغ عن أصحاب تلك المبادرات والتى من شأنها الإضرار بهم أولًا، وكرر رئيس جامعة أسيوط أن كافة الأبحاث المقدمة كبديل لامتحانات نهاية العام سوف يتم قياس جودتها العلمية عن طريق برنامج الاقتباس وسيتم رفض أي بحث تتجاوز نسبة الاقتباس به 60% وإعلان الطلاب راسب في هذه المادة.
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