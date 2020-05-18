البحرين تعلن تسجيل 200 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأثنين، تسجيل 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم الإعلان عن تعافي 19 حالة إضافية وتسجيل 200 حالة قائمة جديدة منها 121 حالة لعمالة وافدة، و 79 حالة لمخالطين لحالات قائمة".
وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس؛ مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا، بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة: "لابد من استشعار خطر فيروس كورونا على الرغم من الجهود الوطنية التي تتم لمواجهته، فالفيروس ما زال في مراحل انتشاره عالميًا ولم يتم التوصل حتى اليوم للقاح الذي يعالجه ولكن هناك محاولات عديدة للوصول إليه، وأن البروتوكول العلاجي الذي تتبعه البحرين يساعد في التعافي ولكنه ليس العلاج المضاد للفيروس".