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أخبار العالم

البحرين تعلن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم تسجيل 183 حالة قائمة جديدة منها  119 حالة لعمالة وافدة، و 64 حالة لمخالطين لحالات قائمة".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة تعافي جديدة من الفيروس. 

وأفادت الوزارة بأن الفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها يوميًا بينت زيادة في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا والناجمة عن مخالطة الأشخاص لحالات قائمة لعدم التزامهم بالقرارات والإجراءات الاحترازية من الفيروس، والإرشادات الصحية اللازمة.

وقالت: "لابد من استشعار خطر فيروس كورونا على الرغم من الجهود الوطنية التي تتم لمواجهته، فالفيروس ما زال في مراحل انتشاره عالميًا ولم يتم التوصل حتى اليوم للقاح الذي يعالجه ولكن هناك محاولات عديدة للوصول إليه، وأن البروتوكول العلاجي الذي تتبعه البحرين يساعد في التعافي ولكنه ليس العلاج المضاد للفيروس".
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