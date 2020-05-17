البحرين تعلن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 183 إصابة جديدة ب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم تسجيل 183 حالة قائمة جديدة منها 119 حالة لعمالة وافدة، و 64 حالة لمخالطين لحالات قائمة".





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة تعافي جديدة من الفيروس.





وأفادت الوزارة بأن الفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها يوميًا بينت زيادة في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا والناجمة عن مخالطة الأشخاص لحالات قائمة لعدم التزامهم بالقرارات والإجراءات الاحترازية من الفيروس، والإرشادات الصحية اللازمة.



