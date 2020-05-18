تيتر الساحر الأعلى استماعا على أنغامي في رمضان

الدخول ضمن العشرة تيترات الأكثر استماعا عبر تطبيق أنغامي لشهر رمضان، بعد

الساحر من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وانتاج isee media - إياد الخزوز--وتم عرضه عبر شبكة قنوات أبو ظبي.

وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

من ناحية أخرى، طرح المطرب اللبنانى جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، قبل عدة أشهر، وهي من كلمات: عامر لاوند، وألحان: علي حسون، والتوزيع لـ عمر صباغ.



