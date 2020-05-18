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فن

تيتر الساحر الأعلى استماعا على أنغامي في رمضان

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:28 م
تيتر مسلسل الساحر
تيتر مسلسل الساحر
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سعيد فراج
استطاع تيتر مسلسل الساحرالدخول ضمن العشرة تيترات الأكثر استماعا عبر تطبيق أنغامي لشهر رمضان، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول للمسلسل. 

الأغنية بعنوان حافظك عن غايب وغناء جوزيف عطية وكلمات علي المولى وألحان وتوزيع فادي مارديني.
  
الساحر من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري  وانتاج isee media - إياد الخزوز--وتم عرضه عبر شبكة قنوات أبو ظبي. 

وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد  ويدخل العمل عالم التنمية البشرية  ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

من ناحية أخرى، طرح المطرب اللبنانى جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، قبل عدة أشهر، وهي من كلمات: عامر لاوند، وألحان: علي حسون، والتوزيع لـ عمر صباغ.

ويقول مطلع الأغنية " قلبي تحت أمرك هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي، يذكر أن جوزيف عطية عرفه الجمهور من خلال برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث.
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