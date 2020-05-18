هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

النترا hyundai elantra hd الجديدة حيث قررت قرر وكيل هيونداي تخفيض أسعارالجديدة حيث قررت الشركة إجراء تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه وشمل التخفيض كل فئات السيارة من أقل فئة وحتى أعلى فئة.





مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd





السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.

أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd



