هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

قرر وكيل هيونداي تخفيض أسعار النترا hyundai elantra hd الجديدة حيث قررت الشركة إجراء تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه وشمل التخفيض كل فئات السيارة من أقل فئة وحتى أعلى فئة.
مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd
السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.
أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd
أول فئة GL بسعر 229.900 جنيه بدلًا من 239.900 جنيه و ثاني فئة بسعر 236.900 جنيه بدلًا من 246.900 جنيه و ثالث فئة بسعر 242.900 بدلًا من 259.900 جنيه و رابع فئة بسعر 249.900 بدلًا من 259.900 جنيه اما خامس فئة فجائت بسعر 257.900 جنيه بدلًا من 267.900 جنيه.