AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:15 م
هيونداي النترا hyundai
هيونداي النترا hyundai elantra hd
Advertisements
اشرف عطية
قرر وكيل هيونداي تخفيض أسعار النترا hyundai elantra hd الجديدة حيث قررت الشركة إجراء تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه وشمل التخفيض كل فئات السيارة من أقل فئة وحتى أعلى فئة.

مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd

السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.
 
أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd

أول فئة GL بسعر 229.900 جنيه بدلًا من 239.900  جنيه و ثاني فئة بسعر 236.900 جنيه بدلًا من 246.900 جنيه و ثالث فئة بسعر 242.900 بدلًا من 259.900 جنيه و رابع فئة بسعر 249.900 بدلًا من 259.900 جنيه اما خامس فئة فجائت بسعر 257.900 جنيه بدلًا من 267.900 جنيه.
هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور
هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور
هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أسعار سيارات هيونداي hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

ترشيحاتنا

اختبار المسحات البلعومية.. طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا بالتفصيل

رغم ظهورها في البرومو.. ماذا يمنع عرض مقلب نبيلة عبيد في «رامز مجنون رسمي»؟

البرنس و100 وش .. تحرك عاجل من البرلمان ضد مسلسلات رمضان

تحولت لكائن فضائي.. صبغة شعر تدمر وجه وجسد فتاة

أخبار التوك شو.. الشاي باللبن كارثة غذائية.. وكارثة إدمان السكر.. ونفي وقف عقود الزواج

بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

اختبار المسحات البلعومية.. طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا بالتفصيل

هبة مجدي لـ زوجها: بحبك.. وتحتفل بعيد ميلاده بصورة رومانسية