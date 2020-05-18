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لميس الحديدي تحذر المواطنين: هنشوف حظر بجد في العيد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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عادل نصار

أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تحذيرات للمواطنين بشأن الالتزامات بتعليمات الدولة الاحترازية خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك.

 

وأكدت الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أنه لا تهاون مع أي متجاوز للحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك، متابعة: "الداخلية ستتعامل بكل حزم وحسم لأي متجاوز والحظر الساعة 5 وفي تشديد للإجراءات في الكمائن".

 

وأكملت مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، "هتشوف حظر بجد في العيد ومحدش يقول بقي كنت بأكل عند قريبي وتأخر والكلام ده مش هينفع ولازم الناس تاخد بالها وتلتزم لمصلحتها في ظل جائحة كورونا".


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إجراءات احترازية جديد وتحديد موعد بدأ الحظر من الخامسة مساء وإغلاق جميع المحالات التجارية والمولات والشواطئ خلال أيام العيد الفطر المبارك.

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