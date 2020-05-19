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رياضة

أمين صندوق الأهلي: حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:39 ص
حسن حمدي رئيس الأهلي
حسن حمدي رئيس الأهلي السابق
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حسام الحارتي

أشاد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، برئيس الأهلي السابق حسن حمدي قائلا :" حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير .



وأضاف الدرندلي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لايوجد اختلاف بين منظومة حسن حمدي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي .



وأوضح خالد الدرندلي أن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق هو سبب ترشحه لانتخابات الأهلي عام 2002 قبل غلق باب الترشح بساعات قليلة.



وتابع:" كنت مسافرا في إحدى الدورات التدريبية الخاصة وتلقيت اتصالا من حسن حمدي من أجل الترشح في انتخابات الأهلي معه قبل غلق الباب بساعات قليلة.



وأتم :" كنت مخضوض جدا بس لقيت دعم كبير من أبناء الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة".

 

 

 

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