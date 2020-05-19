أمين صندوق الأهلي: حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير..فيديو

أشاد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، برئيس الأهلي السابق حسن
حمدي قائلا :" حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير .
وأضاف الدرندلي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "،
أنه لايوجد اختلاف بين منظومة حسن حمدي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي .
وأوضح خالد الدرندلي أن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق هو سبب ترشحه
لانتخابات الأهلي عام 2002 قبل غلق باب الترشح بساعات قليلة.
وتابع:" كنت مسافرا في إحدى الدورات التدريبية الخاصة وتلقيت اتصالا من حسن حمدي من أجل الترشح في انتخابات الأهلي معه قبل غلق الباب بساعات قليلة.
وأتم
:" كنت مخضوض جدا بس لقيت دعم كبير من أبناء الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة".