أمين صندوق الأهلي: حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير..فيديو

أشاد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، برئيس الأهلي السابق حسن حمدي قائلا :" حسن حمدي مدرسة وتعلمنا منه الكثير .









وأضاف الدرندلي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لايوجد اختلاف بين منظومة حسن حمدي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي .









وأوضح خالد الدرندلي أن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق هو سبب ترشحه لانتخابات الأهلي عام 2002 قبل غلق باب الترشح بساعات قليلة.









وتابع:" كنت مسافرا في إحدى الدورات التدريبية الخاصة وتلقيت اتصالا من حسن حمدي من أجل الترشح في انتخابات الأهلي معه قبل غلق الباب بساعات قليلة.









وأتم :" كنت مخضوض جدا بس لقيت دعم كبير من أبناء الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة".