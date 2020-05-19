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أخبار العالم

شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:39 ص
ملك البحرين
ملك البحرين
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قسم الخارجي
نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مجموعة من الصور على حسابه بموقع "انستجرام" يظهر فيها جلالة ملك البحرين،حمد بن عيسى آل خليفة، أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل.

ويظهر الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد في الصور مع  الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأرفق الشيخ ناصر بن حمد الصور بأبيات شعرية جاء فيها:

ياهاجسي والقلب مفتاح العيون
واللي يشوف بقلبه بعينه يشوف
وانا ماحب اهل الحكايا والظنون
اللي ماتملكهم لو انه بمعروف
اخذت من دنياي تعليم الفنون
اهمها ان الصبر ماهوب خوف
على خطى اللي جعل راسه مايهون
اللي جعل كل النقط فوق الحروف
يفعل وخلق الله بفعله يفخرون
ويمشي وغيره في طريقه مايطوف
الى رضى شال العرب فوق المتون
والى زعل شال الرقاب إمن الكتوف
واذا عطى خلا الخلايق يغتنون
واذا خذا ماياخذ الا بالسيوف
ياجعلني مابكيك يالقلب الحنون
ياللي علي اكرم من بروق القنوف
علمتني اكون لـ المحتاج عون
وعلمتني مااجلس وخلق الله وقوف
وانا على دربك اكون او لا اكون
والله ماهاب من الملاقى والصدوف
جندي من جنودك عقل ولا جنون
وان صفو العدوان فرقت الصفوف
ياسيدي هذا عهد لك.. ماخون
مليكي.. وداري.. على كل الظروف
شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا
شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا
شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا
شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا
شاهد.. ملك البحرين يمارس رياضة الفروسية في زمن الكورونا
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