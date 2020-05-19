بعد إثارتها الجدل .. 7 صور تكشف لون شعر هنا الزاهد الجديد

أثارت الفنانة هنا الزاهد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ما قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





فاجأت هنا الزاهد متابعيها على إنستجرام بلوك جديد ومختلف، وظهرت بخصلات شعر بنى بعد ما تخلت عن شعرها الأشقر إضافة إلى ذلك قامت بقص شعرها ما منحها مظهرا جذابا.





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واختلفت آراء متابعيها على الانستجرام بين معجبين بلوك الجديد واخرون معجبون بالشعر الأشقر الطويل أكثر من اللوك الجديد فيرى البعض أنه غير متناسق معها.





كشف مصصف الشعر هيثم دهب عن مجموعة من الصور التى كشفت عن لوك هنا الزاهد الجديد، وقامت باختيار صيحات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون شعرها الجديد.





إليكم الصور...