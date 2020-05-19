أحمد موسى ناعيا صالح كامل: كان داعما لمصر

نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ صالح كامل ، رجل الاعمال السعودي، الذي وافته المنية أمس.









وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان من المحبين لمصر وواحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب".









وأضاف أحمد موسى:" رحم الله الشيخ صالح كامل وخالص عزائنا لأسرته والفنانة صفاء ابو السعود وكل محبي الراحل صالح كامل".









وتابع موسى:" بعد ثورة 30 يونيو العظيمة عقد مؤتمر خاص برجال الأعمال المصريين والسعوديين والتقيت به في هذا المؤتمر وتحدثت معه .. هذا الرجل لديه استثمارات ضخمة في مصر".







