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أحمد موسى ناعيا صالح كامل: كان داعما لمصر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:52 ص
صالح كامل
صالح كامل
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ صالح كامل، رجل الاعمال السعودي،  الذي وافته المنية أمس.


وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كان  من المحبين لمصر  وواحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب".


وأضاف أحمد موسى:"  رحم الله الشيخ صالح كامل وخالص عزائنا لأسرته والفنانة صفاء ابو السعود وكل محبي الراحل صالح كامل".


وتابع موسى:"  بعد ثورة 30 يونيو العظيمة عقد مؤتمر خاص  برجال الأعمال المصريين والسعوديين والتقيت به في هذا المؤتمر وتحدثت معه .. هذا الرجل لديه استثمارات ضخمة في مصر".


وأكمل موسى:" كان داعما للدولة المصرية، وكان يشيد بمصر في اي مناسبة وكان يؤكد ان أفضل استثمار في مصر".
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