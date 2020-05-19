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سيارات

رسميا .. خدمة جديدة للقطاع الطبى السعودى من أوبر .. تعرف عليها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أوبر لتأجير السيارات الخاصة فى السعودية عن إطلاق خدمة Uber Medics  ، وذلك بعد عودتها للعمل مرة اخرى بالمملكة بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.



ومن خلال خدمة Uber Medics ، ستعمل شركة أوبر على توفير رحلات منخفضة التكلفة للعاملين بالأطقم الطبية، وذلك كجزء من دعمها المستمر للمجتمعات، والمساهمة في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وسيتمكن العاملون في القطاع الطبي في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية من الاستفادة من خصم بقيمة 25%على رحلاتهم عبر تطبيق أوبر من وإلى أماكن عملهم.



وتم تصميم خدمة Uber Medics من أجل ضمان توفير وسيلة تنقّل آمنة وموثوقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يحتاجون إلى خدمات تنقل ضرورية. وعبر إطلاق هذه الخدمة، تأمل أوبر أن تساعد هذه الخدمة الخاصة على توفير الراحة والموثوقية للأطقم الطبية خلال تنقلاتهم اليومية.



وقال محمد بكر قزاز، مدير عام أوبر في المملكة العربية السعودية: "نحن فخورون بإطلاق خدمة Uber Medics في المملكة، وأن نقوم بدورنا بدعم الأطقم الطبية الذين يعملون جاهدين والذين لديهم دور رئيسي في حمايتنا من هذه الجائحة، نحن ملتزمون بالقيام بدورنا للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس في المدن التي نعمل ضمنها .

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