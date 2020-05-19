الأكاديمية المالية السعودية تعين مجلس أمناء جديدا

أصدرت دولة السعودية ، عبر الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية السعودية، قرارًا بتعيين أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وذلك بعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالأكاديمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 538.





وبحسب بيان صادر بالوكالة الرسمية للسعودية "واس"، فقد شمل المجلس عضوية كلاُ من، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري نائبًا للرئيس وعضو ممثلًا عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف عضوًا، والأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان عضوًا، والأستاذ طارق بن زياد السديري عضوًا، والأستاذ طل بن هشام ناظر عضوًا، والأستاذ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان عضوًا، والأستاذ عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد عضوًا ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والأستاذ تركي بن ضيف الله المطيري عضوًا ممثلًا عن مؤسسة النقد العربي السعودي.





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والأكاديمية المالية بحسب الوكالة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها.





وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع المالي، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع المالي.