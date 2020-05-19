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اقتصاد

قطع المياه عن 9 مناطق بالمنوفية لمدة 12 ساعة.. اعرف الأماكن

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "مدينة سرس الليان، مدينة منوف، قرية الحامول، قرية العامرة، مدينة الباجور، قرية شبرا زنجي، قرية كفر شبرا زنجي، قرية جروان، قرية زاوية جروان". 


ويأتي ذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ /٥ /٢٠٢٠م وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، ان ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا للقيام بأعمال الإصلاح والتطهير لمحطة الرفع الرئيسية بسرس الليان والتي يصب عليها جميع محطات الرفع بفروع "الباجور، منوف، سرس الليان".

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه لإستخدامها خلال فترة إنقطاع المياه .

كما توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. 
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