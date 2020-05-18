قطع المياه عن 9 مناطق بالمنوفية لمدة 12 ساعة.. اعرف السبب

اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف فجر غدٍ الثلاثاء الموافق ١٩ /٥ /٢٠٢٠م وحتي الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم. أعلنت شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "مدينة سرس الليان، ومدينة منوف، وقرية الحامول، وقرية العامرة، ومدينة الباجور، وقرية شبرا زنجي، وقرية كفر شبرا زنجي، وقرية جروان، وقرية زاوية جروان"





وأوضحت الشركة في بيان، أن قطع الخدمة يأتي نظرًا للقيام بأعمال الإصلاح والتطهير لمحطة الرفع الرئيسية بسرس الليان والتي يصب عليها جميع محطات الرفع بفروع "الباجور، منوف، سرس الليان".





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وطالبت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال فترة انقطاع المياه.





ووفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.