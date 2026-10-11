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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القنصلية الهندية: إنقاذ 22 بحاراً بعد حادث قبالة سواحل الإمارات

ناقلة نفط- صورة أرشيفية
ناقلة نفط- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت القنصلية الهندية اليوم الأحد إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 فرداً وهم بخير، بعد حادث تعرضت له ناقلة النفط MT GEM 2 قبالة ساحل رأس الخيمة في الإمارات، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الحادث، وفقا لوكالة رويترز.


ضربة أمريكية في خليج عمان


وفي سياق أخر، أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربة استهدفت سفينة شحن تجارية في خليج عمان يوم السبت وتعطيلها، بعد اتهام طاقمها بتجاهل تحذيرات متكررة ومحاولة اختراق الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على إيران.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن طائرة مقاتلة استهدفت مؤخرة السفينة "أوشن موليكا" التي ترفع علم بنما والمعروفة أيضاً باسم "أريكا صن"، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع الخاص بها.
وأكد الجيش الأمريكي عدم إصابة أي من أفراد الطاقم جراء الضربة، موضحاً أن السفينة غادرت ميناءً إيرانياً وكانت تحاول عبور المياه الإقليمية عندما اعترضتها القوات الأمريكية.


حصار الموانئ الإيرانية


ووقع الحادث في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، الذي استأنفته واشنطن في 14 يوليو بعد يومين من إعلان إيران إغلاق الممر المائي مجدداً، عقب استئناف الهجمات الأمريكية في 8 يوليو.


وكشفت سنتكوم أنه خلال ثلاثة أشهر من تطبيق إجراءات الحصار، جرى تعطيل أربع سفن تجارية وإعادة 135 سفينة إلى الميناء، كما أعلنت تدمير 10 ناقلات نفط مرتبطة بشبكة نقل النفط التابعة للحرس الثوري خلال الفترة نفسها.


ناقلة تشتعل في مضيق هرمز


وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO الأحد اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بجسم غريب على جانبها الأيسر في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم بخير.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت متأخر من مساء السبت أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولتها مغادرة المضيق عبر مسار غير مصرح به.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التقارير البريطانية والإيرانية تتعلق بالسفينة نفسها، أو ما إذا كان أي من الحادثين مرتبطاً بالضربة الأمريكية التي استهدفت "أوشن موليكا".

الهند إنقاذ بحارة هنود الإمارات القنصلية الهندية

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