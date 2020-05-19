كان طيفا عزيزا وغاب.. نبيلة عبيد تنعى الشيخ صالح كامل

ظهر فيها الشيخ صالح كامل. . نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،





ونعت نبيلة عبيد الراحل، معلقة على صورته:" كان طيفا عزيزا و غاب... شيخ الإنسانية صالح كامل فى ذمة الله خالص العزاء للسيدة صفاء ابو السعود و الأسرة الكريمة".





وأضافت معلقه على الصورة :" البقاء لله".









وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.





ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.





يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.



