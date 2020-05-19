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فن

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. قصة طلب ميمي جمال الطلاق منه

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:49 ص
ميمي جمال - حسن مصطفى
ميمي جمال - حسن مصطفى
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 19 مايو، الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الراحل حسن مصطفي، الذي ولد بالقاهرة في 26 يونيو 1933، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ81 عامًا. 

ولد حسن مصطفى في 26 يونيو عام 1933 بالقاهرة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التليفزيون والذي انتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين حيث قدم العديد من المسرحيات ومنها مدرسة المشاغبين العيال كبرت حواء الساعة 12 سيدتي الجميلة والكدابين قوي ودو ري مي فاصوليا".

حظيت مسيرته الفنية بالعديد من النجاحات الفنية علي كافة مجالات الفن حيث بلغ رصيده الفني 323 عملا فنيا ومع هذا الرصيد الثري الا ان المسرح كان له نصيب الاسد في صناعة شهرته فلن ننسى دوره الأشهر عندما جسد شخصية (ناظر المدرسة ) في مسرحية مدرسة المشاغبين والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية.

تزوج حسن مصطفى، مرتين حيث كانت زيجته الاولي من الفنانة بثينة حسن والذي جمع بينهما قصة حب تزوجا بعدها وأنجبا بنتا واحدة ثم انفصلوا وارتبط بالفنانة ميمي جمال بقصة حب قوية حيث اجتمعا معا في خروجهما من قصة زواج فاشلة فقد تقاربا وتم الزواج منها وهو في سنة 33 وكان ذلك في يونيو عام 1966 وانجبا ابنتيهما التوأم نجلاء ونورا.

وكشفت الفنانة ميمى جمال، خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنها طلبت الطلاق من الفنان الراحل حسن مصطفى مرة واحدة فقط خلال السنوات الطويلة التى جمعتهم، حيث أكدت أن الخيانة سبب طلبها، الا ان الفنان الراحل أصر على عدم طلاقها.
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