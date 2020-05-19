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فن

نور تحمس الجمهور للحلقات الأخيرة من مسلسل البرنس: جاهزين للنهاية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نور اللبنانية صور جديده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فى الصور برفقة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى والفنان محمد مهران وأحمد داش من خلال كواليس تصوير مسلسل" البرنس".

وكتبت نور معلقة على الصور :" فاضل ٤ حلقات فى مسلسل البرنس جاهزين للنهاية؟".


ونالت الصور اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
احنا من الحلقه الاولى جاهزين
مش عايزينه ينتهى

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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