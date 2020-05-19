AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة يضبط 112 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:56 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها التموينية على القطاع لضبط الأسواق والأسعار والخارجين عن القانون ومستغلى الفرص.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 112 قضية تموينية مختلفة.

وضمت المخالفات 16 قضية عدم حمل شهادة صحية، و27 قضية عدم الاعلان عن اسعار، و12 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و28 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و15 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحررت المحاضر اللازمة وتباشر النيابة التحقيقات في كل واقعة على حدة.

فيما تستكمل شرطة التموين حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة التموين تضبط مصنعاً لإنتاج الكمامات المغشوشة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

أمن الجيزة يضبط 80 قضية تموينية في حملة مكبرة على الأسواق

أمن الجيزة يضبط 81 قضية تموينية خلال 24 ساعة

تحرير 155 مخالفة مرورية وضبط 25 قضية تموينية في حملات بأسوان

ضبط 203 مخالفات مرورية و28 قضية تموينية بأسوان

ترشيحاتنا

مع دخول الصيف.. احسب استهلاك أجهزتك للكهرباء واتحكم فى فاتورتك

كلوب يطالب بتتويج ليفربول بطلا لـ الدوري الإنجليزي

أروى جودة تكشف عن صلة قرابة تجمعها بالشيخ صالح كامل

الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

نشرة أخبار التوك شو.. حقيقة التعرض لموجة حارة هي الأعلى في العالم.. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري.. وفاة صالح كامل

فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادفة لا تُصدق.. طبيب ينجح في علاج جراح قلب أنقذه من الموت قبل 21 عاما

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب