أمن الجيزة يضبط 112 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها التموينية على القطاع لضبط الأسواق والأسعار والخارجين عن القانون ومستغلى الفرص.





وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 112 قضية تموينية مختلفة.





وضمت المخالفات 16 قضية عدم حمل شهادة صحية، و27 قضية عدم الاعلان عن اسعار، و12 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و28 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و15 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.





تحررت المحاضر اللازمة وتباشر النيابة التحقيقات في كل واقعة على حدة.





فيما تستكمل شرطة التموين حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.