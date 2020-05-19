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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19-5-2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:02 ص
الذهب في الكويت
الذهب في الكويت
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 19-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.05 دينار كويتي.

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وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

 

 

 سعر الذهب في الكويت

 

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الاعيرة الذهبية.

  وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

  

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.20 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.64 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.77 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.00 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.05 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.68 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.90 دينار كويتي) أي ما يعادل (40.73 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.03 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.45 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.60 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.82 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (534.92 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,730 دولارا أمريكيا)

  

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.92 دينار كويتي) أي ما يعادل (389.47 دولارا أمريكيا)

  

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,200 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (55,637 دولارا أمريكيا)

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